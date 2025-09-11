Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar? 11 Eylül 2025 güncel kurlar

Bugün saat 09.55 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,9780 seviyesinden satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD’de iş gücü piyasasında soğuma belirtileri görülmesi ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin altında kalması, Fed’e yönelik gevşeme beklentilerini güçlendirdi. Üretici fiyatları ağustosta aylık olarak gerilerken, yıllık artış öngörülere göre daha düşük gerçekleşti.

Bu veriler sonrası para piyasalarında, Fed’in yıl sonuna kadar toplam 3 faiz indirimi yapabileceği beklentileri öne çıktı.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasanın yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed’in yol haritasının daha net anlaşılacağını ifade etti.



TRUMP’IN FED’E YÖNELİK SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri hemen “büyük” ölçüde düşürmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Federal Mahkemenin, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi mahkemenin bu kararına itiraz etti.



YURT İÇİ VE YURT DIŞI FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Bugün yurt dışında ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB’nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak öne çıkıyor.