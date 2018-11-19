Türk tarımının kabusu artık üretimi de tehdit eder noktaya geldi. Domatesteki tehlike Tuta absoluta, yaygın bilinen adıyla domates güvesi, Antalya’da üretimi yarı yarıya düşürdü. Girdi maliyetleri ile boğuşan üreticinin belini bir de zararlıya karşı mücadele maliyeti büktü. Eğer önlem alınmazsa, üretim bitme noktasına gelecek.

Tuta absoluta, en yaygın bilinen adıyla domates güvesi, 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden ülkemize girdi. O günden bugüne de tarım sektörünün kabusu oldu.



Antalya’da örtü altı üretimin en önemli merkezlerinden Kumluca’da üreticiler dertli. Girdi maliyetlerinin yüksekliğiyle baş etmeye çalışan üreticiyi birde, zararlıya karşı mücadele maliyeti zora soktu.



Hal böyle olunca da üretimde kayıplar başladı.



Tuta, özellikle 2010 yılında tonlarca domatesin çöpe gitmesine neden olmuştu. Hem üreticiyi, hem ihracatçıyı hem de Türk tarımını ağır zarara soktu. Buna rağmen hala önleme alınmadı. Üreticiler bir an önce kalıcı çözüm bekliyor.



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