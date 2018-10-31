banner997
ABD'de vatandaşlık tartışması büyüyor
ABD'de vatandaşlık tartışması büyüyor
Türk-İş'ten önemli çağrı
Türk-İş'ten önemli çağrı
Zonguldak'ta otobüsle TIR çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle TIR çarpıştı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması

Döviz düştü doğalgaz fiyatları düştü

BOTAŞ, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında yüzde 3,3'lük indirim yaptı.

Döviz düştü doğalgaz fiyatları düştü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdı. 

Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düşüş sağlandı. 

Konut ve sanayi tarifesinde değişiklik yok

Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi. 

Söz konusu fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. 

Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar değişmedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #botaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.