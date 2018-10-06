Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmelerinin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Döviz endeksli sözleşmelere son verildi.



Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçildi. Mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi.



Türk vatandaşı olmayan kişiler de taraf oldukları sözleşmeleri döviz cinsinden yapamayacak.



Döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller mutabakata varılamazsa 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak.



Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL’ye geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyat endeksindeki artışa göre güncellenecek.



ulusal.com.tr