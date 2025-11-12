Döviz güne hareketli başladı: İşte serbest piyasada güne başlangıç fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları güne başlarken, doların ve avronun dünkü kapanışa kıyasla hangi seviyelerden işlem gördüğü belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Döviz güne hareketli başladı: İşte serbest piyasada güne başlangıç fiyatları
Yayınlanma:

İstanbul serbest piyasasında dolar 42,2390 liradan, avro ise 48,9480 liradan güne başladı.

PİYASADAKİ GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 42,2370 liradan alınan dolar, 42,2390 liradan satılıyor. Avronun 48,9460 liradan alınan satış fiyatı ise 48,9480 lira olarak işlem görüyor.

DÜNKÜ KAPANIN FİYATLARI

Bir önceki günün işlemlerine bakıldığında, doların satış fiyatı 42,2290 lira olmuştu. Avronun satış fiyatı ise dün 49,0420 lira seviyesindeydi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazında inceleme başladıAzerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazında inceleme başladıGündem
MSB'den acı liste: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldıMSB'den acı liste: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldıGündem
dolar kaç tl euro kaç tl
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Altın zirveden döndü! Altın zirveden döndü!
12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu 12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu
Görevden uzaklaştırılan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları için istenilen ceza belli oldu Görevden uzaklaştırılan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları için istenilen ceza belli oldu