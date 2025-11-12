Döviz güne hareketli başladı: İşte serbest piyasada güne başlangıç fiyatları
İstanbul serbest piyasasında döviz kurları güne başlarken, doların ve avronun dünkü kapanışa kıyasla hangi seviyelerden işlem gördüğü belli oldu.
Yayınlanma:
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,2390 liradan, avro ise 48,9480 liradan güne başladı.
PİYASADAKİ GÜNCEL ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 42,2370 liradan alınan dolar, 42,2390 liradan satılıyor. Avronun 48,9460 liradan alınan satış fiyatı ise 48,9480 lira olarak işlem görüyor.
DÜNKÜ KAPANIN FİYATLARI
Bir önceki günün işlemlerine bakıldığında, doların satış fiyatı 42,2290 lira olmuştu. Avronun satış fiyatı ise dün 49,0420 lira seviyesindeydi.