Döviz kurları hareketlendi! 9 Temmuz 2026 Dolar, Euro ve Sterlin bugün kaç TL?

Serbest piyasada yeni günün ilk saatleri itibarıyla Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarındaki tüm detaylar ve geçmiş dönem performansları netleşti.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Serbest piyasada dolar yeni güne (9 Temmuz 2026) yüzde 0.06 oranında hafif bir yükselişle başladı. Saat 09:30 itibarıyla Amerikan Doları 46.8730 TL’den alınırken, 46.8768 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Dolar dün en yüksek 46.8647 TL'yi, en düşük ise 46.8380 TL'yi görerek günü 46.8454 TL'den tamamlamıştı.

EURO VE STERLİN CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

Euro bölgesindeki gelişmelerin de etkisiyle Euro, düne göre güne yüzde 0.49 oranında bir artışla başladı. Serbest piyasada Euro bugün 53.7112 TL’den alınıp, 53.7301 TL’den satılıyor. Euro dün en yüksek 53.5974 TL’yi, en düşük 53.4010 TL’yi görerek günü 53.5122 TL seviyesinde kapatmıştı. İngiliz Sterlini ise yeni günde 62.9972 TL alış ve 63.0154 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

DÖVİZİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

DOLARIN PERFORMANSI

Aylık Değişim: Temmuz ayının ilk gününe kıyasla Dolar 0,22 TL artarak yüzde 0,48 değer kazandı.

Yılbaşına Göre Değişim: 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre Dolar, 3,84 lira artışla yüzde 8,93 oranında yükseldi.

Yıllık Değişim: Son bir yıla bakıldığında ise Dolar; 40.0486 liradan 46.8758 liraya yükselerek yatırımcısına yüzde 17,05 değer kazandırdı.

EURONUN PERFORMANSI

Aylık Değişim: Euro, Temmuz ayının ilk gününe göre 0,68 TL artarak yüzde 1,27 değer kazandı.

Yılbaşına Göre Değişim: 50.4706 TL olan yılbaşı başlangıç değerine kıyasla Euro, 3,30 lira artarak yüzde 6,55 oranında prim yaptı.

Yıllık Değişim: Son bir yılda Euro, 46.9840 liradan 53.7742 liraya tırmandı ve yüzde 14,45 değer kazancı yaşadı.

STERLİNİN PERFORMANSI

Aylık Değişim: Sterlin bu ayın ilk gününe göre 1,10 TL artarak yüzde 1,77 yükseldi.

Yılbaşına Göre Değişim: 57.9551 TL olan yılbaşı değerine göre Sterlin, 5,11 lira artarak yüzde 8,82 değer kazandı.

Yıllık Değişim: Son bir yıla göre Sterlin; 54.4250 liradan 63.0646 liraya yükseldi ve yüzde 15,87 oranında değer kazancı sağladı.