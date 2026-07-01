Döviz kurları Temmuz Ayına hareketli başladı! 1 Temmuz Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Yatırımcılar, iş dünyası ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne başlarken Dolar ve Euro'daki son değişimleri yakından izliyor.

1 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve Merkez Bankası (TCMB) koridorlarında oluşan en güncel döviz kuru tablosu:

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Günün ilk işlem saatleri itibarıyla döviz tahtasında rakamlar şu şekilde dengelendi:

Dolar/TL Alış: 46,5938 TL

Dolar/TL Satış: 46,6465 TL

Euro/TL Satış: 53,1206 TL

KÜRESEL PİYASALARDA PARİTE DENGELERİ

Uluslararası finans piyasalarından gelen son veriler ışığında, majör para birimlerinin dolar karşısındaki güç savaşı ve parite dengeleri ise şu düzeyde seyrediyor:

Euro/Dolar Paritesi: 1,1427

Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3273

Dolar/Yen Paritesi: 162,50