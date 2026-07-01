Döviz kurları Temmuz Ayına hareketli başladı! 1 Temmuz Dolar ve Euro kaç TL oldu?
Küresel piyasalarda Fed'in sıkılaşma adımlarına devam edeceği sinyalleri ve jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki baskısı sürerken, iç piyasada döviz kurları yeni aya hareketli bir grafikle başladı.
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Yatırımcılar, iş dünyası ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne başlarken Dolar ve Euro'daki son değişimleri yakından izliyor.
1 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada ve Merkez Bankası (TCMB) koridorlarında oluşan en güncel döviz kuru tablosu:
SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KAÇ TL?
Günün ilk işlem saatleri itibarıyla döviz tahtasında rakamlar şu şekilde dengelendi:
Dolar/TL Alış: 46,5938 TL
Dolar/TL Satış: 46,6465 TL
Euro/TL Satış: 53,1206 TL
KÜRESEL PİYASALARDA PARİTE DENGELERİ
Uluslararası finans piyasalarından gelen son veriler ışığında, majör para birimlerinin dolar karşısındaki güç savaşı ve parite dengeleri ise şu düzeyde seyrediyor:
Euro/Dolar Paritesi: 1,1427
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3273
Dolar/Yen Paritesi: 162,50