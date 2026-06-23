Döviz kurları yeni güne nasıl başladı? 23 Haziran Dolar ve Euro fiyatlarında canlı rakamları

Yatırımcılar, iş insanları ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne başlarken Dolar ve Euro fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasası güne yatay-yukarı yönlü bir seyirle başladı.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

23 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan anlık döviz satış rakamları şu şekildedir:

DOLAR/TL SATIŞ FİYATI: 46,2846 TL (Alış: 46,2776 TL)

EURO/TL SATIŞ FİYATI: 53,7320 TL

MERKEZ BANKASI'NIN EFREKTİF KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki gün geçerli olan efektif kurunu alışta 46,3433 lira, satışta ise 46,5290 lira olarak ilan etti. Merkez Bankası'nın bundan önceki efektif kuru ise alışta 46,2400 lira, satışta 46,4253 lira seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA PARİTE HAREKETLERİ

Küresel finans piyasalarında dün akşam kapanış saatleri itibarıyla çapraz kurlar ve paritelerde şu rakamlar öne çıktı:

EURO/DOLAR PARİTESİ: 1,1448

STERLİN/DOLAR PARİTESİ: 1,3262

DOLAR/YEN PARİTESİ: 161,2