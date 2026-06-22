Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? 22 Haziran 2026 güncel Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? 22 Haziran 2026 güncel Dolar ve Euro fiyatları
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte yeni haftanın ilk işlem gününde, 22 Haziran 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL Ve Euro/TL Bugün Ne Kadar?

Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında 22 Haziran Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla tescil edilen güncel rakamlar şu şekildedir:

Dolar alış fiyatı: 46,4482 TL
Dolar satış fiyatı: 46,4689 TL
Euro fiyatı: 53,2696 TL

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