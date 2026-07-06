Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? 6 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları

Küresel piyasalarda veri gündeminin yoğun olduğu, iç piyasada ise gözlerin jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilere çevrildiği yeni haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? 6 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları
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 Yatırımcılar ve piyasaları yakından takip eden vatandaşlar, haftanın açılışında döviz fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasadan alınan ilk verilere göre, dolar ve euro güne şu seviyelerden başladı:

SERBEST PİYASADA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

6 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz kurları şu rakamlar üzerinden işlem görüyor:

Dolar satış fiyatı: 46,64 TL
Euro satış fiyatı: 53,12 TL

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA VE NATO ZİRVESİNDE

Döviz kurları üzerinde küresel ölçekte bu hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından zayıflayan faiz artırım beklentileri, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar endeksini belirli bir dengede tutuyor.

İç piyasada ise bu hafta Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti gibi kritik diplomatik temaslar yakından takip edilecek. Analistler, hem yurt içindeki makroekonomik veri akışının hem de bu önemli jeopolitik gelişmelerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

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