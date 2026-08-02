Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor! İşte Dolar ve Euro'da güncel rakamlar

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar, yatırımcılar ve iş insanları tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor! İşte Dolar ve Euro'da güncel rakamlar
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Yeni günde piyasalarda Dolar/TL 46,5938 liradan alınırken, 46,6465 liradan satış işlemi görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 53,1206 TL seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası efektif kurları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 46,5541 lira, satışta ise 46,7406 lira olarak açıkladı. TCMB, bir önceki efektif kurunu ise alışta 46,5421 lira, satışta 46,7286 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1388 seviyesinde gerçekleşti. Sterlin/dolar paritesi 1,3273 olarak kaydedilirken, dolar/yen paritesi ise 162,4 düzeyinde seyretti.

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