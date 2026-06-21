Döviz kurlarında pazar hareketliliği! 21 Haziran 2026 güncel Dolar ve Euro fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurlarında pazar hareketliliği! 21 Haziran 2026 güncel Dolar ve Euro fiyatları
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 21 Haziran 2026 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL Ve Euro/TL Bugün Ne Kadar?

Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında 21 Haziran Pazar günü itibarıyla tescil edilen güncel rakamlar şu şekildedir:

Dolar alış fiyatı: 46,3879 TL
Dolar satış fiyatı: 46,4847 TL
Euro fiyatı: 53,3552 TL

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