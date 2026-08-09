Döviz kurlarında pazar hareketliliği! İşte 9 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları
Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası hamleleri ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
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Yatırımlarını yönlendirmek veya piyasa takibi yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel Dolar/TL ve Euro/TL kurlarını mercek altına alıyor.
9 Ağustos 2026 Güncel Döviz Fiyatları
Dolar (USD/TL): 47,6785 TL (Alış) - 47,7437 TL (Satış)
Euro (EUR/TL): 55,2510 TL (Satış)