Döviz kurlarında pazar hareketliliği! İşte 9 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları

Küresel piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası hamleleri ve jeopolitik riskler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurlarında pazar hareketliliği! İşte 9 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları
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Yatırımlarını yönlendirmek veya piyasa takibi yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel Dolar/TL ve Euro/TL kurlarını mercek altına alıyor.

9 Ağustos 2026 Güncel Döviz Fiyatları

Döviz kurlarında pazar hareketliliği! İşte 9 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları - Resim : 1

Dolar (USD/TL): 47,6785 TL (Alış) - 47,7437 TL (Satış)
Euro (EUR/TL): 55,2510 TL (Satış)

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