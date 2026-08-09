Döviz kurlarında pazar hareketliliği! İşte 9 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları

Yatırımlarını yönlendirmek veya piyasa takibi yapmak isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar, 9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel Dolar/TL ve Euro/TL kurlarını mercek altına alıyor.

9 Ağustos 2026 Güncel Döviz Fiyatları

Dolar (USD/TL): 47,6785 TL (Alış) - 47,7437 TL (Satış)

Euro (EUR/TL): 55,2510 TL (Satış)