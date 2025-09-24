Döviz kurlarında son durum: 1 Dolar ve 1 Euro kaç TL?
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada 24 Eylül 2025 itibarıyla dolar 41,4360 TL’den, euro ise 48,9270 TL’den güne başladı.
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve eurodaki güncel değişimleri yakından takip ediyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (24 EYLÜL 2025)
DOLAR: Alış 41,4340 TL — Satış 41,4360 TL
EURO: Alış 48,9250 TL — Satış 48,9270 TL
Dün ise doların satış fiyatı 41,4010 TL, euronun satış fiyatı ise 48,9130 TL seviyesindeydi. İç ve dış piyasadaki dalgalanmalar, döviz kurlarında hareketliliği artırmaya devam ediyor.