Döviz kurlarında son durum: 1 Dolar ve 1 Euro kaç TL?

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve eurodaki güncel değişimleri yakından takip ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (24 EYLÜL 2025)

DOLAR: Alış 41,4340 TL — Satış 41,4360 TL

EURO: Alış 48,9250 TL — Satış 48,9270 TL

Dün ise doların satış fiyatı 41,4010 TL, euronun satış fiyatı ise 48,9130 TL seviyesindeydi. İç ve dış piyasadaki dalgalanmalar, döviz kurlarında hareketliliği artırmaya devam ediyor.