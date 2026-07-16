Döviz kurlarında son durum! 16 Temmuz Perşembe Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasada yaşanan ekonomik gelişmeleri, altın fiyatlarını ve döviz kurlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurlarında son durum! 16 Temmuz Perşembe Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici bir role sahip olan Amerikan Doları ve Euro'nun yeni işlem günündeki güncel değerleri arama motorlarında "1 Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro bugün ne kadar?" sorularıyla hız kesmeden araştırılıyor. İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerine ilişkin güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Döviz kurları, perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren belirli seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Güne ait ilk veriler doğrultusunda döviz piyasasındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde netleşti:

Dolar/TL Fiyatı: 16 Temmuz Perşembe sabahı saat 07:15 itibarıyla ABD Doları alışta 47,0357 TL, satışta ise 47,0539 TL seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL Fiyatı: Avrupa ortak para birimi Euro ise aynı saat itibarıyla 54,0756 TL seviyelerinde seyrediyor.
Serbest piyasada gün içerisinde yaşanacak hareketlilik ve küresel piyasalardan gelecek veriler, döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

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