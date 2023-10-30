Döviz Kuru Haftaya Hareketli Başladı

Piyasalar yeni haftaya yine hareketli başladı. Dolar kuru 28 liranın üzerinde kalmaya devam ederken, avro 30 lira sınırında. Gram altın ise bin 826 lira rekorunu tazeledi.

Döviz Kuru Haftaya Hareketli Başladı
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

30 lira sınırında olan Avro ise 29,86 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde, cuma günü görmüş olduğu tarihi zirve seviyesini test etti.

Rekor seviyesi bin 826 lirada bulunan altın, şu dakikalarda yüzde 0,21 düşüşle bin 812 liradan alıcı buluyor

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