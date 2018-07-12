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Döviz kuru ipliği de etkiledi

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ipliğe de yansıdı ve yüzde 60 oranında fiyat artışı yaşandı. İplik ve Elyaf Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bekir Taner Ateş, "üreticinin aldığı riskler artıyor, hammadde olan ipliği ithal ediyoruz. Çözüm olarak ithallattan çok ihracat yapmalıyız yoksa zarar edeceğiz" dedi.

Döviz kuru ipliği de etkiledi
Dövizdeki dalgalanmalar iplik fiyatlarına da yansıdı. Fiyat artışı üreticinin aldığı riskleri de arttırıyor.

Ekonominin kronik sorunlarından olan dışa bağımlılık da fiyat artışlarını etkiliyor.

İplik ve Elyaf Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bekir Taner Ateş,"1.çözüm ithallattan çok ihracat yapmak" dedi.

Ateş, ihracatın artması içinAvrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin arasının iyi olması gerektiğini vurguladı.

Bekir Taner Ateş,Cari açıktan en az etkillenen sektörün tekstil olduğunu vurguladı.

Sürekli zam yapıldığını söyleyen müşterilerse duruma tepkili. 

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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