Dövizdeki dalgalanmalar iplik fiyatlarına da yansıdı. Fiyat artışı üreticinin aldığı riskleri de arttırıyor.
Ekonominin kronik sorunlarından olan dışa bağımlılık da fiyat artışlarını etkiliyor.
İplik ve Elyaf Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bekir Taner Ateş,"1.çözüm ithallattan çok ihracat yapmak" dedi.
Ateş, ihracatın artması içinAvrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin arasının iyi olması gerektiğini vurguladı.
Bekir Taner Ateş,Cari açıktan en az etkillenen sektörün tekstil olduğunu vurguladı.
Sürekli zam yapıldığını söyleyen müşterilerse duruma tepkili.
HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.