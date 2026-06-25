Döviz Kuru yeni güne nasıl başladı? 25 Haziran canlı Dolar ve Euro fiyatları

Küresel piyasalardaki makroekonomik dalgalanmalar ve iç piyasadaki likidite dengeleri döviz kurlarını şekillendirmeye devam ediyor. Güne başlarken birikimlerini değerlendirmek veya ticaret hacimlerini yönetmek isteyenler, arama motorlarında "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 25 Haziran 2026 Perşembe sabahı itibarıyla piyasalarda işlem gören en son ve güncel döviz kuru verileri:

25 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURU TABLOSU

Günün ilk saatlerinde serbest piyasa ve bankalararası veri akışına göre dolar ve euro fiyatlarında oluşan rakamlar şu şekilde:

Dolar Alış: 46,4998 TL

Dolar Satış: 46,5308 TL

Euro (Satış): 53,0358 TL

PİYASALARDA FAİZ VE ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası adımları ve dolar endeksindeki küresel güçlenme, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskısını hissettiriyor. İç piyasada dövize olan talep ve merkez bankalarının hamleleri takip edilirken, Dolar/TL paritesinin 46,50 TL eşiğinde dengelendiği, Euro/TL'nin ise 53 TL bandının üzerindeki seyrini koruduğu görülüyor. Küresel çapta Euro/Dolar paritesindeki değişimler de iç piyasadaki bu makas aralığını doğrudan etkilemeye devam ediyor.