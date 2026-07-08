Döviz kurunda 8 Temmuz hareketliliği! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte canlı rakamlar

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz kurunda 8 Temmuz hareketliliği! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte canlı rakamlar
Yayınlanma: Güncellenme:

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruların yanıtını arıyor.

Döviz kurlarında küresel ve yerel gelişmelerle birlikte hareketlilik devam ederken, piyasaların yeni güne başladığı rakamlar da netleşti.

İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul serbest piyasasında dolar ve Euro fiyatlarında son durum:

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Günün ilk saatlerinde döviz kurundaki canlı ve güncel rakamlar şu şekilde işlem görüyor:

Dolar/TL Alış: 46,8458 TL Dolar/TL Satış: 46,8621 TL Euro/TL Satış: 53,5364 TL

Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Dinlenme tesisi girişinde otobüs dehşeti:Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Dinlenme tesisi girişinde otobüs dehşeti:Yurt
Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! 8 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
dolar euro kaç tl
Günün Manşetleri
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Bakanlık düğmeye bastı
İsrail'in hezimetleri sonrası Netanyahu'nun koltuğu sallantıda!
ABD - NATO'nun Türkiye'ye kurduğu "Ukrayna" tuzağını anlattı!
5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Çok Okunanlar
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı!
İzmir'deki feci kazadan acı haber! İzmir'deki feci kazadan acı haber!