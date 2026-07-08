Döviz kurunda 8 Temmuz hareketliliği! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte canlı rakamlar

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruların yanıtını arıyor.

Döviz kurlarında küresel ve yerel gelişmelerle birlikte hareketlilik devam ederken, piyasaların yeni güne başladığı rakamlar da netleşti.

İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul serbest piyasasında dolar ve Euro fiyatlarında son durum:

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Günün ilk saatlerinde döviz kurundaki canlı ve güncel rakamlar şu şekilde işlem görüyor:

Dolar/TL Alış: 46,8458 TL Dolar/TL Satış: 46,8621 TL Euro/TL Satış: 53,5364 TL