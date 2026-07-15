Döviz kurunda bugün son durum! 15 Temmuz 2026 Dolar ve Euro fiyatları açıklandı

Özellikle "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro kaç TL?" soruları arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla Dolar ve Euro fiyatlarındaki en güncel durum...

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Piyasalarda yeni işlem gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında sakin ve dengeli bir seyir izleniyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici role sahip olan Dolar ve Euro'nun sabah saatleri itibarıyla kaydettiği güncel seviyeler şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: Güne saat 07:07 itibarıyla 47,0440 TL seviyelerinden işlem görerek başladı.

Euro/TL: Aynı saat (07:07) itibarıyla 53,8512 TL seviyelerinde seyrediyor.

Döviz kurundaki hareketlilik, gün boyu piyasalardaki gelişmeler ve küresel veri akışıyla yön bulmaya devam edecek.