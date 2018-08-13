"Bize dolar değil vatan lazım" dediler. Ellerindeki 3 milyon doları liraya çevirdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altı çağrısına TÜMKİAD üyelerinden destek geldi.
İstanbul Taksim Meydanı'nda bir araya gelen Tüm Kalkınma İş adamları ve Girşimciler Derneği önce ortak açıklama yaptı.
Dernek Başkanı Nihat Tanrıkulu, Türkiye'yi hedef alan dolar operasyonuna sert tepki gösterdi.
Açıklama sonrası dernek üyeleri 300 kişiden toplanan dolarları döviz bürosuna giderek bozdurdu.
Beykoz'da ise ekonomiye yeni evli çiftlerden altın desteği geldi.
Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği toplu nikah töreninde 17 çift dünya evine girdi.
Deniz ortasında yapılan düğün töreninde, yeni evli çiftler doyasıya eğlendi.
Ekonomiye destek olmak isteyen 17 çift düğünde takılan altınları liraya çevirme sözü verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.