İstanbul'da bir grup iş insanı, döviz operasyonuna karşı 3 milyon dolar bozdurdu. Beykoz'da ise toplu nikah töreninde evlenen 17 çift, altın takıları bozdurma sözü verdi.

"Bize dolar değil vatan lazım" dediler. Ellerindeki 3 milyon doları liraya çevirdiler.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altı çağrısına TÜMKİAD üyelerinden destek geldi.İstanbul Taksim Meydanı'nda bir araya gelen Tüm Kalkınma İş adamları ve Girşimciler Derneği önce ortak açıklama yaptı.Dernek Başkanı Nihat Tanrıkulu, Türkiye'yi hedef alan dolar operasyonuna sert tepki gösterdi.Açıklama sonrası dernek üyeleri 300 kişiden toplanan dolarları döviz bürosuna giderek bozdurdu.Beykoz'da ise ekonomiye yeni evli çiftlerden altın desteği geldi.Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği toplu nikah töreninde 17 çift dünya evine girdi.Deniz ortasında yapılan düğün töreninde, yeni evli çiftler doyasıya eğlendi.Ekonomiye destek olmak isteyen 17 çift düğünde takılan altınları liraya çevirme sözü verdi.