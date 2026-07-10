Döviz piyasasında hareketli Cuma! 10 Temmuz 2026 Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Güne yeşil ibreyle başlayan serbest piyasada dolar, euro ve sterlin rekor seviyelerdeki seyrini koruyor. Vatandaşlar ve ekonomi takipçileri sabahın ilk saatlerinden itibaren "1 dolar kaç TL oldu?", "Euro ve sterlin bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Serbest piyasada dolar kuru güne yüzde 0.16 primle başlayarak 46.9821 TL’den alınıp, 46.9874 TL’den satılıyor. Dolar, dün en yüksek 46.9317 TL'yi, en düşük ise 46.8454 TL'yi görerek günü 46.9100 TL seviyesinde tamamlamıştı.

Avrupa para birimi Euro ise güne yüzde 0.17 artışla başladı. Tabela verilerine göre euro 53.8057 TL’den alınıp, 53.8161 TL’den el değiştiriyor. Euro, bir önceki işlem gününde en yüksek 53.7883 TL’yi test ederken, günü 53.6967 TL'den kapatmıştı. İngiliz Sterlini ise alıcıların ilgisiyle 63.1551 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.

DÖVİZ KURLARININ YILLIK PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Döviz kurlarının uzun vadeli grafiklerine bakıldığında, Türk Lirası karşısındaki değer kazançları dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Doların Seyri: Temmuz ayının ilk gününden bu yana 0,33 TL artış gösteren dolar, yılbaşındaki 43.0312 TL'lik başlangıç değerine göre yüzde 9,19 oranında yükseldi. Son bir yıllık süreç incelendiğinde ise doların 40.0877 liradan 46.9846 liraya çıkarak yatırımcısına yüzde 17,20 değer kazandırdığı görüldü.

Euronun Seyri: Temmuz ayının başından beri 0,69 TL yükselen euro, yılbaşına göre yüzde 6,57 prim yaptı. Son bir yılda ise 46.9983 liradan 53.7884 liraya tırmanarak yıllık bazda yüzde 14,45 oranında değer kazanmış oldu.

Sterlinin Seyri: Ay başına göre 1,17 TL artan sterlin, 57.9551 TL olan yılbaşı değerine kıyasla yüzde 8,94 yukarıda yer alıyor. Sterlin son bir yılda ise yüzde 15,72 değer kazancıyla 54.5630 liradan 63.1380 liraya ulaştı.

Ekonomi analistleri, merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı faiz adımlarının ve küresel enflasyon verilerinin döviz kurlarındaki bu yukarı yönlü baskıyı şekillendireceğini belirtiyor.