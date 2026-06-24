Döviz Piyasasında hareketlilik! Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Döviz piyasalarındaki dalgalı seyir yeni işlem gününde de hız kesmeden devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki makroekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar için dolar ve euro kurlarındaki güncel rakamlar şekillendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Döviz Piyasasında hareketlilik! Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
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Yeni günde serbest piyasada dolar/TL kuru alışta 46,2776 liradan, satışta ise 46,2846 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 53,7320 lira seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan resmi efektif dolar kurunda ise düne göre sınırlı bir yukarı yönlü hareket gözlemlendi.

Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 46,3600 lira, satışta ise 46,5458 lira olarak belirledi. Bir önceki efektif kur ise alışta 46,3433 lira, satışta 46,5290 lira seviyesindeydi. Küresel arenada ise döviz piyasası uluslararası pariteler üzerinden yön buluyor. Akşam saatleri itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3195 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyinde gerçekleşti.

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