Döviz piyasasında şok dalgalanma: Dolar ve Euro sert yükseldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından, döviz kurlarında yüzde 10’u bulan sert yükselişler yaşandı. Ancak TCMB’nin 8-9 milyar dolarlık müdahalesiyle dolar ve euronun hacimsiz işlemlerde ulaştığı seviyelerde kalıcı olmadığı görüldü.

Bloomberg’e konuşan yetkililer, TCMB'nin döviz piyasalarına yaptığı müdahalenin ardından kurların tekrar gerilediğini aktardı.

Yaşanan hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları sakinleştirmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul da sert dalgalanmalardan etkilendi. BIST 100 endeksi günü %8,72 düşüşle 9.860 puandan tamamladı. Özellikle bankacılık hisselerinde taban seviyeler görüldü.

Dün yaşanan gelişmelerin ardından yatırım bankaları, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. ABD’li yatırım bankası JP Morgan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %27,2’den %29,5’e yükseltti. Banka, mart ayı enflasyon beklentisini de %2,3’ten %3,2’ye çıkardı.

Ekonomistlere göre, yaşanan gelişmeler sonrası TCMB'nin nisan ayı toplantısında faiz artışı yerine pas geçme ihtimali arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı toplantısında politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Powell, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu ancak Trump döneminde getirilen tarifelerin enflasyonu artırdığını belirtti.

Powell, 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngördüklerini açıkladı. Enflasyonun 2026’da %2’nin altına ineceğini ifade eden Powell, "Ancak tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi geçici olacak" dedi.

Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi ve Powell’a “Faiz indirimleri daha iyi olurdu” diyerek tepki gösterdi.

Bugün iç piyasalarda bankacılık verileri açıklanacak. TCMB’nin yaptığı müdahalenin etkileri ise gelecek hafta perşembe günü açıklanacak rezerv rakamlarında görülecek.