Döviz Teşviki İçin Kazanç İstisnası! Bakan Mehmet Şimşek Yeni Düzenlemeyi Duyurdu

Yurt dışına hizmetlerde kazanç istisnası oranını yüzde 80'e çıkarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere böyle bir düzenlemeye gidileceğini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını belirtti.

Mehmet Şimşek, "Yurt dışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz." dedi.

Uygulanan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini de söyledi.