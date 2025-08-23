Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Vergilere yapılan zamlar da benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde rol oynuyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 1

23 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmadı.

Güncel fiyatlar ise şöyle:

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 2

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,63 TL ⛽
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 3

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,48 TL ⛽
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 4

Ankara:

Benzin: 52,41 TL ⛽
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 5

İzmir:

Benzin: 52,73 TL ⛽
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 6

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payları ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek pompada satılan nihai fiyat ortaya çıkıyor.

Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar - Resim: 7
