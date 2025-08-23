Döviz ve petrol hareketliliği pompaya yansıyor mu? 23 Ağustos güncel fiyatlar
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. Vergilere yapılan zamlar da benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde rol oynuyor.
23 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmadı.
Güncel fiyatlar ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 51,63 TL ⛽
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51,48 TL ⛽
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara:
Benzin: 52,41 TL ⛽
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir:
Benzin: 52,73 TL ⛽
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payları ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek pompada satılan nihai fiyat ortaya çıkıyor.
