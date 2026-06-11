Dövizde 11 Haziran hareketliliği! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte son rakamlar

11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 09:30 itibarıyla serbest piyasada dolar/TL kuru, düne göre yüzde 0.05 yükselişle güne başladı. Piyasada dolar 46.1500 TL’den alınıp 46.1556 TL’ye satılıyor. Dün en yüksek 46.1389 TL'yi, en düşük 46.0947 TL'yi gören dolar, günü 46.1324 TL'den tamamlamıştı.

Euro/TL cephesinde ise düne göre yüzde 0.20'lik bir prim söz konusu. Serbest piyasada euro 53.3436 TL’den alınıp 53.3582 TL’den satılıyor. Euro, dün en yüksek 53.4357 TL’yi, en düşük 53.2194 TL’yi görerek günü 53.2402 TL seviyesinde kapatmıştı. İngiliz Sterlini ise güne yüzde 0.26 yükselişle başlayarak serbest piyasada 61.8711 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı olarak 61.9194 TL seviyesinden işlem görüyor.

Döviz Kurlarının Aylık Ve Yıllık Performans Analizi

Dolar/TL Performansı: Haziran ayının ilk gününe göre dolar 0.26 TL artarak yüzde 0.56 değer kazandı. 43.0312 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre bakıldığında ise doların 3.12 lira artarak yüzde 7.26 oranında yükseldiği görülüyor. Son bir yıllık periyotta ise dolar, 39.1700 lira seviyesinden 46.1549 liraya tırmanarak yüzde 17.83 değer kazancı yaşadı.

Euro/TL Performansı: Euro, Haziran ayının ilk gününe kıyasla -0.07 TL düşerek yüzde -0.12 oranında hafif bir değer kaybı yaşadı. Buna karşın, 50.4706 TL olan yılbaşı başlangıç seviyesine göre euro 2.87 lira artarak yüzde 5.69 oranında dikey prim yaptı. Son bir yıla göre ise euro, 45.0322 liradan 53.3443 liraya yükseldi ve yatırımcısına yüzde 18.46 değer kazandırdı.

Sterlin/TL Performansı: İngiliz Sterlini bu ayın ilk gününe göre 0.09 TL artarak yüzde 0.14 oranında değer kazandı. 57.9551 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre sterlin 3.93 lira artışla yüzde 6.78 oranında değerlendi. Son bir yılda sterlin; 53.1043 liradan 61.8842 liraya yükselerek yüzde 16.53 oranında yukarı yönlü bir grafik çizdi.