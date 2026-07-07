Dövizde gece mesaisi hareketli geçti! 7 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Yeni güne başlarken küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasadaki rakamları da şekillendirmeyi sürdürüyor.

İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla piyasalardan alınan döviz kurları ve Merkez Bankası'nın açıkladığı son rakamlar:

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Piyasaların açılmasıyla birlikte serbest piyasadaki anlık döviz kuru rakamları şu şekilde netleşti:

Dolar/TL Alış: 46,5938 TL

Dolar/TL Satış: 46,6465 TL

Euro/TL Satış: 53,1206 TL

MERKEZ BANKASI (TCMB) EFEKTİF KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki günkü efektif kurunu ve geçmiş dönem verilerini şu rakamlarla açıkladı:

Dünkü Efektif Kur (Alış): 46,7035 lira

Dünkü Efektif Kur (Satış): 46,8906 lira

Önceki Efektif Kur (Alış): 46,6011 lira

Önceki Efektif Kur (Satış): 46,7878 lira

ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM (PARİTELER)

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla kayıtlara geçen ana parite ve döviz değerleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Euro/Dolar Paritesi: 1,1420

Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3360

Dolar/Yen Paritesi: 162,3