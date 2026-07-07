Dövizde gece mesaisi hareketli geçti! 7 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Döviz kurlarında hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen döviz kuru ile altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar, yatırımcılar ve iş insanları tarafından anlık olarak yakından takip ediliyor.
Yeni güne başlarken küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasadaki rakamları da şekillendirmeyi sürdürüyor.
İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla piyasalardan alınan döviz kurları ve Merkez Bankası'nın açıkladığı son rakamlar:
DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?
Piyasaların açılmasıyla birlikte serbest piyasadaki anlık döviz kuru rakamları şu şekilde netleşti:
Dolar/TL Alış: 46,5938 TL
Dolar/TL Satış: 46,6465 TL
Euro/TL Satış: 53,1206 TL
MERKEZ BANKASI (TCMB) EFEKTİF KURLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki günkü efektif kurunu ve geçmiş dönem verilerini şu rakamlarla açıkladı:
Dünkü Efektif Kur (Alış): 46,7035 lira
Dünkü Efektif Kur (Satış): 46,8906 lira
Önceki Efektif Kur (Alış): 46,6011 lira
Önceki Efektif Kur (Satış): 46,7878 lira
ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM (PARİTELER)
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla kayıtlara geçen ana parite ve döviz değerleri ise şu şekilde gerçekleşti:
Euro/Dolar Paritesi: 1,1420
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3360
Dolar/Yen Paritesi: 162,3