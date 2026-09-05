Dövizde ibre yukarıda! Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2026 güncel döviz kurları
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik 5 Eylül 2026 Cumartesi gününde de devam ediyor. Hem yatırımcıların hem de piyasaların yakından takip ettiği döviz kurlarında yeni güne Dolar/TL 48,37 bandında, Euro/TL ise 56,12 seviyelerinde başladı.
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Günün ilk saatleri itibarıyla bankalararası ve serbest piyasada işlem gören gösterge kurlar:
DOLAR/TL
Alış: 48,3775 TL
Satış: 48,4899 TL
EURO/TL
Alış: 56,1221 TL
Satış: 56,3586 TL
PİYASALARDA GÖZLER MERKEZ BANKALARI VE KÜRESEL VERİLERDE
İç ve dış piyasalarda döviz talebini şekillendiren faktörler arasında küresel faiz patikaları, merkez bankalarının para politikası adımları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.
Özellikle ithalat, ihracat ve hane halkı bütçesi üzerinde doğrudan belirleyici olan kur hareketleri iş dünyası ve bireysel yatırımcılar tarafından anlık grafiklerle izleniyor.