Dövizde pazar günü hareketliliği! Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte 20 Eylül güncel kurlar

Pazar gününde yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar serbest piyasadaki anlık değişimleri yakından izliyor. Yeni günde Dolar/TL kuru 48,65 TL seviyesinde dengelenirken, Euro/TL ise 55,65 TL bandından işlem görüyor.

20 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Piyasa ekranlarına yansıyan en güncel döviz alış ve satış rakamları:

Dolar/TL:

Alış: 48,6300 TL

Satış: 48,6500 TL

Euro/TL:

Satış: 55,6500 TL

PİYASALARDAKİ DÖVİZ HAREKETLİLİĞİNİN ÖNE ÇIKAN DİNAMİKLERİ

Küresel Baskı ve Talep: Küresel piyasalarda dolar endeksinin konumu ile majör para birimlerindeki dalgalanmalar gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki fiyatlamayı etkilemeye devam ediyor.

Hafta Sonu Fiyatlaması: Serbest piyasa ve Kapalıçarşı hattında hafta sonu işlem hacimlerinin sınırlı kalmasıyla birlikte kur seviyeleri mevcut yatay-yukarı bandını koruyor.

Yatırımcıların Odağında: Altın fiyatlarındaki rekor seviyelerin ardından döviz kurlarındaki hareketlilik de ithalat, ihracat ve iç pazar maliyetleri açısından yakından takip ediliyor.