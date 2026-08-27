Dövizde tırmanış sürüyor! Dolar ve Euro'da yeni rekor seviyeler

27 Ağustos 2026 Perşembe sabahı saat 09.30 itibarıyla Dolar/TL 48,13 bandında işlem görürken, Euro/TL 56,23 seviyelerine tırmandı. İngiliz Sterlini ise 65,56 TL'den alıcı buluyor.

27 AĞUSTOS 2026 SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURLARI (09.30)

Dolar (USD/TRY): Alış 48,1325 TL | Satış 48,1377 TL (Günlük Değişim: +%0,05)

Euro (EUR/TRY): Alış 56,2144 TL | Satış 56,2314 TL (Günlük Değişim: +%0,25)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,4035 TL | Satış 65,5602 TL (Günlük Değişim: +%0,08)

DOLARIN AY-YIL PERFORMANSI VE YILLIK GETİRİSİ

Aylık Değişim: Dolar, Ağustos ayının başına göre 0,62 TL artarak yüzde 1,31 değer kazandı.

Yılbaşından Bu Yana: 43,0312 TL olan yılbaşı başlangıç seviyesine kıyasla 5,10 TL artarak yüzde 11,86 yükseliş kaydetti.

Yıllık Değişim: Son bir yılda 41,0432 TL seviyesinden 48,1354 TL'ye çıkarak yüzde 17,28 oranında değer kazandı.

EURO VE STERLİNDE AYLIK VE YILLIK TABLO

Euro Performansı: Ağustos ayının başına göre 1,40 TL artan (+%2,56) Euro, yılbaşındaki 50,4706 TL değerine göre 5,75 TL (+%11,40), son bir yılda ise 47,7868 TL'den 56,2230 TL'ye çıkarak yüzde 17,65 yükseldi.

Sterlin Performansı: Ağustos ayı başından bu yana yüzde 2,18 değer kazanan Sterlin, yılbaşından bu yana 7,53 TL (+%12,99), son bir yılda ise 55,4120 TL'den 65,4837 TL'ye yükselerek yüzde 18,18 artış gösterdi.