Dövizde tırmanış sürüyor! Dolar ve Euro'da yeni rekor seviyeler

Serbest piyasada döviz kurları haftanın dördüncü işlem gününe de yükseliş eğilimiyle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dövizde tırmanış sürüyor! Dolar ve Euro'da yeni rekor seviyeler
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27 Ağustos 2026 Perşembe sabahı saat 09.30 itibarıyla Dolar/TL 48,13 bandında işlem görürken, Euro/TL 56,23 seviyelerine tırmandı. İngiliz Sterlini ise 65,56 TL'den alıcı buluyor.

27 AĞUSTOS 2026 SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURLARI (09.30)

Dolar (USD/TRY): Alış 48,1325 TL | Satış 48,1377 TL (Günlük Değişim: +%0,05)
Euro (EUR/TRY): Alış 56,2144 TL | Satış 56,2314 TL (Günlük Değişim: +%0,25)
Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,4035 TL | Satış 65,5602 TL (Günlük Değişim: +%0,08)

DOLARIN AY-YIL PERFORMANSI VE YILLIK GETİRİSİ

Aylık Değişim: Dolar, Ağustos ayının başına göre 0,62 TL artarak yüzde 1,31 değer kazandı.
Yılbaşından Bu Yana: 43,0312 TL olan yılbaşı başlangıç seviyesine kıyasla 5,10 TL artarak yüzde 11,86 yükseliş kaydetti.
Yıllık Değişim: Son bir yılda 41,0432 TL seviyesinden 48,1354 TL'ye çıkarak yüzde 17,28 oranında değer kazandı.

EURO VE STERLİNDE AYLIK VE YILLIK TABLO

Euro Performansı: Ağustos ayının başına göre 1,40 TL artan (+%2,56) Euro, yılbaşındaki 50,4706 TL değerine göre 5,75 TL (+%11,40), son bir yılda ise 47,7868 TL'den 56,2230 TL'ye çıkarak yüzde 17,65 yükseldi.
Sterlin Performansı: Ağustos ayı başından bu yana yüzde 2,18 değer kazanan Sterlin, yılbaşından bu yana 7,53 TL (+%12,99), son bir yılda ise 55,4120 TL'den 65,4837 TL'ye yükselerek yüzde 18,18 artış gösterdi.

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