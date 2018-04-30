TMO Genel Müdürü Kemaloğlu, "Döviz kurundaki hareketlenmeyle beraber Türkiye'deki mısır, arpa yurt dışından daha cazip hale geldi. Hasatta sektör, yurt içinde daha talepkar olacak." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, "Döviz kurundaki hareketlenmeyle beraber Türkiye'deki mısır, arpa yurt dışından daha cazip hale geldi. Hasatta sektör, yurt içinde daha talepkar olacak." dedi.

Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki ve tahılların nisan ayına kadar ihtiyaç duyduğu yağışı aldığını, rekolte beklentilerinin olumlu olduğunu ve bir sorun görmediklerini söyledi.

Geçen yıl ekiliş döneminin 2016'ya kıyasla daha iyi geçtiğini belirten Kemaloğlu, TMO alanındaki ürünlerde sorun bulunmadığını bildirdi.

Kemaloğlu, ürün için nisan ve mayıs yağışlarının önemli olduğuna işaret ederek, bugün itibarıyla en az geçen yılki rekolteyi beklediklerini dile getirdi.

Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belli yörelerde yağış azlığı nedeniyle cüzi kayıplar olabileceğine dikkati çeken Kemaloğlu, Türkiye geneline bakıldığında çok iyi bir ürün gelişimi olduğunu vurguladı.

Kemaloğlu, "Gelecek iki ayda da beklenen yağışı alırsak inşallah güzel bir sezon geçireceğiz. TMO Genel Müdürlüğü, mayıs sonunda rekolte durumu, piyasa dinamikleri ve yurt dışı fiyatlara göre alım öngörüsünü daha net yapıyor olacak." diye konuştu.



Döviz kurundaki artışın etkileri

TMO satın alımlarının piyasadaki muhtemel gelişmelere bağlı olduğuna işaret eden Kemaloğlu, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada döviz kurundaki hareketlenmeyle beraber Türkiye'deki mısır, arpa yurt dışından daha cazip hale geldi. Dolayısıyla döviz kurundaki artış, yurt dışındaki fiyat hareketlenmeleri içerideki ürünü de fiyat olarak cazip kıldı. Bu demektir ki, hasatta sektör içeride daha talepkar olacak. Dışarıdan arpa ithal etmeyi beklemek yerine yurt içinde bulduğunu alacak."

Maliyet anlamında lojistiğin önemli bir faktör olduğunu ifade eden Kemaloğlu, sektörün yakın havzasında bulduğu ürünü satın almaya çalışacağını söyledi.

Kemaloğlu, lisanslı depoların devreye girdiğini anımsatarak, "Bu sene inşallah hasatta 2,5 milyon ton kapasiteli depo devreye girmiş olacak. Üreticiye 6 ay ücretsiz depo, ton başına 25 lira nakliye desteği var. Üretici örgütlerine aynı imkan sağlanıyor, sanayici tüccara depolamada destek veriliyor. Lisanslı depolara ilgi de artacak, depo yapanlar orayı doldurmak isteyecek. Bunların hepsi piyasaya hareket getirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Fındığa talep yüksek

TMO olarak bugüne kadar 21 bin ton civarında fındık sattıklarını anlatan Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Hasat ağustosta, fındığın piyasaya çıkışı eylülü buluyor. Önümüzde 4 aya yakın zaman var. Biz fındık satacağız, tamamını satamayabiliriz ama inşallah epey fındık satacağız. Şu anda fındığı yağ yapma gibi bir hesabımız yok. Çünkü üretim-tüketim dengesine baktığımızda sektörün fındığa ihtiyacının bulunduğunu görüyoruz."

Dış satımın iç fındıkta 210 bin tonu, kabuklu fındıkta ise 450 bini tonu bulduğunu belirten Kemaloğlu, ihracatın geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla olduğunu bildirdi. Kemaloğlu, "Bu demektir ki, Türkiye ciddi fındık ihraç ediyor, içeride de talep artıyor. Kanaatimiz sektör fındığı bizden talep edecek." dedi.



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