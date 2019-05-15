Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV alınacak

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, BSMV oranı, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak uygulanacak.



Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptığı kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları ile döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarından ise söz konusu vergi alınmayacak.



Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan BSMV oranı 2008'de sıfıra indirilmişti.



Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik şöyle:



"14/5/2019 TARİHLİ VE 1103 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ



KARAR



MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunnuun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;



1) Bankalar ile yetkili müeseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,



2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,



3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,"



MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürülüğe girer,



MADDE 3- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."



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