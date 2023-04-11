DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamasına göre, alımlar 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda olmak üzere yapılacak. Bu noktada alım yapılacak branşlar ve kontenjanları merak konusu oldu. Peki, DSİ 1727 işçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 DSİ 1727 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.