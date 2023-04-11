DSİ 1727 işçi alımı ne zaman?
DSİ işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dakika işçi alımı açıklaması geldi. İşte, son dakika DSİ 1727 sürekli işçi alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamasına göre, alımlar 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda olmak üzere yapılacak. Bu noktada alım yapılacak branşlar ve kontenjanları merak konusu oldu. Peki, DSİ 1727 işçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 DSİ 1727 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alacak.
BAKAN KİRİŞÇİ DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
DSİ işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri, koşulları, kadro ve branş dağılımı gini tüm detayların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Kaynak: sabah.com.tr