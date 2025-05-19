Düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek ne kadar? İşte maliyetler
Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çiftin 'evet' dediği düğünler, cep yakmaya devam ediyor. Düğün maliyetleri 1 milyon TL'yi bulurken, tasarruf etmek isteyen çiftler alternatif çözümler arıyor. Afyonkarahisar'da alınan kararlar ise dikkat çekti.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hareketlendi. Türkiye'de her yıl ortalama 550 bin çift evlenirken, düğün maliyetleri cep yakmaya devam ediyor.
Söz, nişan ve düğün masraflarıyla birlikte evlilik maliyeti 1 milyon TL'yi geçiyor. Fotoğraf çekimleri ve albüm masrafları bile 35 bin TL'den başlarken, kişi sayısının artmasıyla maliyetler katlanıyor.
Afyonkarahisar Valiliği, düğün maliyetlerini azaltmak için dikkat çekici bir karar aldı. Buna göre, kentte yapılacak düğünlerde geline sadece "4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe" takılacak.
Ayrıca düğünler, 3 gün yerine 1 gün sürecek ve hamam organizasyonları yapılmayacak. Misafirlere yemek ise sadece bir gün ikram edilecek.
5 SAATİ 500 BİN TL
Haber Global'e göre, özellikle büyük şehirlerde düğün salonu maliyetleri el yakıyor. İstanbul’da 5 saatlik bir düğün salonu kiralamak, ortalama 500 bin TL'yi buluyor. Ekonomik seçenek arayan çiftler ise doğayla iç içe mesire alanlarını tercih ediyor. Şile’deki bir mesire alanı işletmecisi olan Mehmet Şanlısöz, yaz aylarında sadece 3 hafta sonunun boş olduğunu belirtiyor. Müzik hariç, pasta ve içecek ikramı dahil 50 kişi için 5 saatlik bir organizasyonun fiyatı 200 bin TL’den başlıyor.
FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ DE UÇUK FİYATLARDA
Düğün fotoğrafları da düğün masraflarının önemli bir kısmını oluşturuyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bir fotoğraf stüdyosu, 100 kişilik bir düğün için 35-40 bin TL talep ederken, Etiler'de bu rakam 100 bin TL’ye çıkıyor. Ayrıca, çekilen fotoğrafların flash bellekte teslim edilmesinin bile 10 bin TL ek ücret gerektirdiği belirtiliyor.
Yüksek düğün maliyetlerinden kaçınmak isteyen bazı çiftler, sosyal medyada yaygınlaşan "düşük bütçe ile gelin olma" akımına katılıyor. Bu akımda takılar bijuteri dükkânlarından alınırken, gelinlik yerine beyaz takım elbise veya sade beyaz elbiseler tercih ediliyor. Bu şekilde düğün maliyetleri 2 bin TL'ye kadar düşebiliyor.
DÜĞÜN MÜZİKLERİNE TELİF ÜCRETİ GELDİ
Düğün salonu işletmecilerine bir darbe de telif ücretlerinden geldi. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), halka açık alanlarda müzik yayını yapan düğün salonlarından telif hakkı ücreti almaya başladı. Yıllık telif ücreti 6 bin 500 TL olarak belirlenirken, her düğün için 65 TL telif bedeli ödenecek. Bu ücreti salon işletmecisi karşılayacak.