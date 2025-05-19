Düğün sezonu açıldı: 'Evet' demek ne kadar? İşte maliyetler

5 SAATİ 500 BİN TL

Haber Global'e göre, özellikle büyük şehirlerde düğün salonu maliyetleri el yakıyor. İstanbul’da 5 saatlik bir düğün salonu kiralamak, ortalama 500 bin TL'yi buluyor. Ekonomik seçenek arayan çiftler ise doğayla iç içe mesire alanlarını tercih ediyor. Şile’deki bir mesire alanı işletmecisi olan Mehmet Şanlısöz, yaz aylarında sadece 3 hafta sonunun boş olduğunu belirtiyor. Müzik hariç, pasta ve içecek ikramı dahil 50 kişi için 5 saatlik bir organizasyonun fiyatı 200 bin TL’den başlıyor.