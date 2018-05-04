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Dün sert şekilde yükselen dolar, bugün de rekor kırdı

Dün sert şekilde yükselen dolar, bugün de rekor kırdı. Dolar kuru rekor seviyesini 4.29’un üzerine taşırken, Euro kuru da 5.13’ün üzerinde seyretti.

Dün sert şekilde yükselen dolar, bugün de rekor kırdı

Dolar ve Euro rekor üzerine rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar güne 4.22 civarında başladı. Kur gün içinde yükselişini hızlandırarak tarihi rekor seviyesini 4.29’un üzerine taşıdı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not indirme kararı sonrası yukarı yönlü hareket eden doların 3 Mayıs’taki enflasyon verisinin ardından yükselişini sürdürdüğü görüldü

Euro  ise gün içinde 5,13'ün üzerini gördü.

Ancak akşam saatlerine doğru ise  Dolar kuru en düşük 4.2130 TL'yi görürken, Euro kuru ise 5.0513 TL'ye kadar geriledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk lirası #dolar
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