Dünya Bankası 2026 raporu açıklandı! Altın ve gümüşte yükseliş, petrolde sert düşüş bekleniyor

Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun ekim sayısını yayımladı. Raporda, küresel emtia fiyatlarının 2026’da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiği, bunun da fiyatların art arda dördüncü yıl düşeceği anlamına geldiği belirtildi.

Rapora göre, emtia fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 7’şer oranında düşmesi öngörülüyor. Bu düşüşte zayıf küresel ekonomik büyüme, artan petrol fazlası ve süregelen politika belirsizliğinin etkili olduğu ifade edildi.

Brent tipi ham petrolün fiyatının bu yıl ortalama 68 dolar, 2026’da ise 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiği, bunun da son 5 yılın en düşük seviyesi olacağı kaydedildi. Genel olarak enerji fiyatlarının 2025’te yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 gerileyeceği tahmin edildi.

Raporda, gıda fiyatlarının da 2025’te yüzde 6,1, 2026’da ise yüzde 0,3 düşmesinin beklendiği, pirinç ve buğdaydaki gerilemenin bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarını dengelediği vurgulandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE ARTIŞ BEKLENİYOR

Kıymetli metallerde ise yükseliş eğilimi dikkat çekti. Rapora göre, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altın fiyatının 2025’te yüzde 42 artması, 2026’da da yüzde 5 yükselmesi öngörüldü.

Gümüş fiyatlarının da bu yıl yüzde 34 artarak rekor yıllık ortalamaya ulaştığı, 2026’da ise yüzde 8 oranında yükseleceği belirtildi.

Dünya Bankası, tahmin dönemi boyunca küresel büyümenin zayıf seyretmesi ve ticaret gerilimlerinin sürmesi halinde emtia fiyatlarının beklenenden daha fazla düşebileceği uyarısında bulundu.