Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak: Genç istihdamı için 350 milyon euro geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından paylaşılan son verilere göre, uluslararası finans devleriyle yürütülen uygun koşullu kredi pazarlıkları hız kesmeden sürüyor. Bu trafiğin son halkası olarak Dünya Bankası, Türkiye’deki genç nüfusun iş dünyasına entegrasyonunu hızlandıracak dev bir bütçeye onay verdi.

350 MİLYON EURO’LUK İMZA

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun masasından geçen "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi", 350 milyon Euro’luk bir finansman desteğiyle hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kaptanlığında yürütülecek olan bu kapsamlı operasyon, özellikle iş arama sürecindeki gençlerin donanımını artırmayı hedefliyor. Planlanan yol haritasına göre; öğrenme ortamlarının modernize edilmesinden öğretmenlerin mesleki yetkinliklerinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede adımlar atılacak. Ayrıca özel sektörle kurulacak dirsek teması ve artırılan işbirliği sayesinde gençlerin, piyasanın talep ettiği becerileri kazanması sağlanacak.

2025 YILINDA SAĞLANAN FİNANSMAN 4,6 MİLYAR DOLARI BULDU

Onaylanan bu son kredi paketiyle birlikte, Türkiye’nin ekonomik tablosundaki dış finansman kalemi de güncellendi. Kayıtlara geçen bu 350 milyon Euro’luk destekle beraber, 2025 yılı içerisinde Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye akışı sağlanan uygun koşullu dış finansmanın toplam hacmi yaklaşık 4,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen ekonomi programının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah odaklı olduğunun altını çizdi. Orta Vadeli Program (OVP) ekseninde çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek"