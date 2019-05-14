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"Dünya Çiftçiler Günü'ne buruk girdik"

Bugün 14 Mayıs Çiftçiler günü... Ancak çiftçi her geçen gün üretimden uzaklaşıyor. Çünkü pahalılık karşısında emeklerinin karşılığını alamıyorlar. İşte Mardin Ovası’ndaki çiftçilerin isyanı

"Dünya Çiftçiler Günü'ne buruk girdik"

14 Mayıs çiftçiler gününü kutladı ama, buruk bir şekilde...Çünkü, ne ektiğinden ne biçtiğinden anlıyorlar. Pahalılık onları da çıkmaza sürüklüyor.  

Onların geçim kaynağı bu topraklar. Elde ettikleri mahsülle hem üretime katkı sunuyor, hem de kendi bütçelerini geçindiriyorlar. Ancak ekonomik güçlükler nedeniyle ekim alanları her geçen gün daralıyor. 

Mardin Ovası'da çiftçilik daha da zor. Zaman zaman elektrik sıkıntısından dolayı arazilerini sulamakta zorlanıyorlar. 

Ortak sorun, pahalılık. Gübreyi, tohumu, ilacı, mazotu almakta zorlanıyorlar.  

Çiftçinin tek istediği girdi maliyetlerinin ucuzlaması. Yoksa korkulan yakın. Çiftçi üretmekten vazgeçebilir.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Dünya Çiftçiler Günü
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