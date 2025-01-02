Dünya genelinde ev sahipliği oranları nasıl? Türkiye'nin durumu ne?

Zürih’te 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı tam 1 milyon 95 bin İsviçre Frangı, yani yaklaşık 1 milyon 206 bin dolar! Bu yüksek fiyatlar, İsviçre’deki ev sahipliği oranının düşmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Artan konut fiyatları, birçok kişi için ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.