Dünya genelinde ev sahipliği oranları nasıl? Türkiye'nin durumu ne?
Türkiye’de son yıllarda artan konut fiyatları ve enflasyon, ev sahibi olma oranlarını olumsuz etkiliyor. Peki, Türkiye Avrupa’daki sıralamada nereye yerleşiyor? Ev sahibi olma oranlarında yaşanan bu düşüş Avrupa'da nasıl bir tablo oluşturuyor?
Son 10 yıldır ev sahipliği oranlarında süregelen gerileme,son yıllardaki enflasyon artışı ile hız kazandı. Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’deki ev sahipliği oranları, Avrupa geneline kıyasla önemli bir farklılık gösteriyor. Artan ev fiyatları ve maliyetler, birçok vatandaş için ev sahibi olmayı daha da zorlaştırıyor.
AVRUPA'DA DURUM: ARNAVUTLUK ZİRVEDE
Statista verilerine göre, Avrupa’daki 27 ülkenin tamamında ev sahipliği oranı son yıllarda sabit kalırken, AB ülkelerinin ortalama ev sahipliği oranı yüzde 69 civarına ulaşıyor. Bu oran, ülkeler arasında büyük farklar yaratıyor. Arnavutluk, yüzde 96’lık oran ile zirvede yer alırken, Türkiye bu sıralamada oldukça gerilerde kalıyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı yaklaşık 287 bin Euro, yani 300 bin dolar civarına ulaşıyor.
TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ HABER: EV SAHİPLİĞİ ZORLAŞIYOR
Türkiye'deki ev sahipliği oranları da artan maliyetlerle beraber geriliyor. 2023 ve 2024 yıllarında, artan fiyatlar ve enflasyon özellikle gençler ve dar gelirli aileler için ev sahibi olmayı daha da imkansız hale getirdi. Avrupa genelinde ise konut satın alınabilirliği hala büyük bir zorluk olarak öne çıkıyor.
İSVİÇRE'DE EV SAHİPLİĞİ ORANI YALNIZCA %42
İsviçre, yalnızca yüzde 42’lik ev sahipliği oranı ile Avrupa’da en düşük oranı sahipleniyor.
Zürih’te 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı tam 1 milyon 95 bin İsviçre Frangı, yani yaklaşık 1 milyon 206 bin dolar! Bu yüksek fiyatlar, İsviçre’deki ev sahipliği oranının düşmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Artan konut fiyatları, birçok kişi için ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.
Büyük şehirlerde, özellikle nüfus artışı ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş, konut arzını zorlaştırıyor. İnşaat sektöründeki bu tıkanıklık, ev sahipliği oranlarında gerilemeyi hızlandırıyor. Aynı zamanda yüksek kiralar, faiz oranları ve alım gücü gibi parametreler de konut piyasasındaki zorlukları derinleştiriyor.
Fransa, Almanya, İngiltere ve İsviçre gibi olgun kira piyasalarına sahip ülkelerde, ev sahipliği oranlarının daha düşük olması dikkat çekiyor. Bu ülkelerdeki ev fiyatlarının yüksekliği ve kiraların da artması, insanların ev sahibi olma şansını zorlaştırıyor.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ev sahipliği oranları konusunda son sıralarda yer alan İsviçre, Almanya ve Avusturya’nın ardından geliyor. Son verilere göre Türkiye’deki ev sahipliği oranı yüzde 57 seviyesinde. Ancak, bu oran, son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş, faizlerdeki artış ve alım gücündeki düşüş ile doğrudan ilişkili.
İşte ülkelere göre ev sahipliği oranları...