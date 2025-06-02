Dünya markalarına üretim yapan Türk tekstil devi konkordato ilan etti

1986 yılında kurulan ve İstanbul ile Adapazarı'nda toplam üç fabrikası bulunan Uğur Balkuv Triko, yıllık 5,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip. 1993 yılından bu yana Hugo Boss, Diesel, Esprit, Timberland gibi birçok global markayla çalışan şirket, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, süreci yönetmesi için YMM ve bağımsız denetçi Ömer Özbaniça, işletme/finans uzmanı Cenk Ulusal ile icra-iflas hukukçusu Çiğdem Yazıcı’yı konkordato komiseri olarak atadı.

Geçici mühlet süresi boyunca alacaklılar, yasal takip işlemlerini durdurmak zorunda kalacak. Mahkeme duruşmasının ise 20 Ağustos 2025’te yapılacağı bildirildi.

Kararda, şirkete konkordato talebine itiraz için 7 gün içinde başvuru hakkı tanındığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

“Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan olunur.”