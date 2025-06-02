Dünya markalarına üretim yapan Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından Uğur Balkuv Triko, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mango, Zara, Hugo Boss ve Massimo Dutti gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan firma, iflasın eşiğine geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dünya markalarına üretim yapan Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Yayınlanma:

1986 yılında kurulan ve İstanbul ile Adapazarı'nda toplam üç fabrikası bulunan Uğur Balkuv Triko, yıllık 5,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip. 1993 yılından bu yana Hugo Boss, Diesel, Esprit, Timberland gibi birçok global markayla çalışan şirket, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, süreci yönetmesi için YMM ve bağımsız denetçi Ömer Özbaniça, işletme/finans uzmanı Cenk Ulusal ile icra-iflas hukukçusu Çiğdem Yazıcı’yı konkordato komiseri olarak atadı.

Geçici mühlet süresi boyunca alacaklılar, yasal takip işlemlerini durdurmak zorunda kalacak. Mahkeme duruşmasının ise 20 Ağustos 2025’te yapılacağı bildirildi.

Kararda, şirkete konkordato talebine itiraz için 7 gün içinde başvuru hakkı tanındığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

“Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan olunur.”

Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardıHaziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardıYurt
Çocuğunu tokatladığını kabul etti: Savcılık soruşturma başlattıÇocuğunu tokatladığını kabul etti: Savcılık soruşturma başlattıYurt
konkordato
Günün Manşetleri
Haziran geldi ama yağış bitmedi
İstanbul'da tarihi buluşma
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü toplattı
Kamu işçilerinden grev mesajı
CHP'li Başkan sessiz, işçiler sahipsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hanelerin bütçesi kira altında ezildi!
Siber suçlara büyük darbe!
İstanbul'da enflasyon alarm veriyor
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'ye getirildi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama
Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi?
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo!
Yarın bu ilçelerde elektrikler olmayacak: 3 Haziran elektrik kesintileri Yarın bu ilçelerde elektrikler olmayacak: 3 Haziran elektrik kesintileri
Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı