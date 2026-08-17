Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada

İşte dünyada değer açısından öne çıkan para birimleri... Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak tanınıyor. ABD doları ve euro uluslararası ticarette en yaygın kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, değer açısından dünyanın zirvesinde bulunmuyor.