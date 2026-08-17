Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada

Dünyada kullanılan para birimleri arasında değer açısından büyük farklılıklar bulunuyor. Dolar ve euro küresel ticarette en çok kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, "en değerli" para birimi denildiğinde ilk sıralarda farklı ülkelerin para birimleri öne çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 1

İşte dünyada değer açısından öne çıkan para birimleri... Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak tanınıyor. ABD doları ve euro uluslararası ticarette en yaygın kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, değer açısından dünyanın zirvesinde bulunmuyor.

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 2

Bir para biriminin gücü, diğer para birimleri karşısındaki değeri ve aynı miktarda parayla satın alınabilen mal ve hizmetlerin miktarı üzerinden değerlendiriliyor.

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 3

Para biriminin değerini belirleyen unsurlar arasında döviz piyasalarındaki arz ve talep, enflasyon oranı, ekonomik büyüme, merkez bankalarının faiz politikaları ve dış ticaret dengesi gibi birçok faktör bulunuyor.

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 4

İşte 2026 itibarıyla dünyanın en güçlü 10 para birimi:

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 5

10. Bahama Doları (BSD)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 6

9. ABD Doları (USD)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 7

8. Euro (EUR)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 8

7. İsviçre Frangı (CHF)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 9

6. Cayman Adaları Doları (KYD)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 10

5. İngiliz Sterlini (GBP)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 11

4. Ürdün Dinarı (JOD)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 12

3. Umman Riyali (OMR)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 13

2. Bahreyn Dinarı (BHD)

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Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada - Resim: 14

1. Kuveyt Dinarı (KWD)

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