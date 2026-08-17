Dünyanın en değerli para birimleri açıklandı: Dolar ve euro bakın kaçıncı sırada
Dünyada kullanılan para birimleri arasında değer açısından büyük farklılıklar bulunuyor. Dolar ve euro küresel ticarette en çok kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, "en değerli" para birimi denildiğinde ilk sıralarda farklı ülkelerin para birimleri öne çıkıyor.
İşte dünyada değer açısından öne çıkan para birimleri... Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak tanınıyor. ABD doları ve euro uluslararası ticarette en yaygın kullanılan para birimleri arasında yer alsa da, değer açısından dünyanın zirvesinde bulunmuyor.
Bir para biriminin gücü, diğer para birimleri karşısındaki değeri ve aynı miktarda parayla satın alınabilen mal ve hizmetlerin miktarı üzerinden değerlendiriliyor.
Para biriminin değerini belirleyen unsurlar arasında döviz piyasalarındaki arz ve talep, enflasyon oranı, ekonomik büyüme, merkez bankalarının faiz politikaları ve dış ticaret dengesi gibi birçok faktör bulunuyor.
İşte 2026 itibarıyla dünyanın en güçlü 10 para birimi:
10. Bahama Doları (BSD)
9. ABD Doları (USD)
8. Euro (EUR)
7. İsviçre Frangı (CHF)
6. Cayman Adaları Doları (KYD)
5. İngiliz Sterlini (GBP)
4. Ürdün Dinarı (JOD)
3. Umman Riyali (OMR)
2. Bahreyn Dinarı (BHD)
1. Kuveyt Dinarı (KWD)