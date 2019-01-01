Akbank'tan, internet sitesinde 5 TL'nin altında dolar satışı yapılmasına ilişkin açıklama geldi

Akbank’ın internet sitesinden dün gece 5 TL’nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı.



Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ‘piyasa sığlığı sonucu’ kurların piyasaya göre düşük kaldığı belirtildi.



Daha önce Halk Bank ve Vakıf Bank sistemleri üzerinden ucuz dolar satışı yapılmıştı.



AKBANK’TAN AÇIKLAMA

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“01.01.2019 Salı günü 02:28 – 03:41 saatleri arasında piyasanın sığlığı dolayısıyla oluşan alım satım marj açıklığı sonucu sistemimizde kurlar piyasaya göre düşük kalmıştır.

Müşterilerimizin ve bankamızın zarar görmemesi için döviz alım satımı geçici olarak durdurulmuş, sonrasında normal işleyişine dönmüştür.”