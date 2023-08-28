Düşük zam dayatmasına hekimlerden tepki!

Kamuda Toplu Sözleşme görüşmeleri, Hükümetin, ücret artışını enflasyonun nedeni olarak göstererek yüzde 14 zamda diretmesi nedeniyle tıkandı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, insanca yaşayacak bir ücret artışı beklerken, Hükümetin enflasyonun faturasını emekçilere kesen ekonomi politikaları, toplumun her kesiminden tepki çekiyor.

“KAMU ÇALIŞANLARINA SEFALET ZAMMINI KABUL ETMİYORUZ”

Cumhuriyetçi Hekimler, hükümetin yüzde 14’lük zam teklifini “sefalet zammı” olarak niteledi. Kamu emekçilerine, sefalet zammına karşı birleşme çağrısı yaptı.

- Hükümetin resmen ilan ettiği 2024 başı enflasyon tahmini yüzde 58’in açık ara altındaki sefalet ücreti dayatmasını kabul etmiyoruz. Sağlıktan eğitime, maliyeden adliyeye, enerjiden ulaştırmaya, kültürden diyanete, tüm iş kollarında emeklilerimizle birlikte 6 milyon kamu görevlisinin başta sendikalar olmak üzere tüm örgütlerini kol kola omuz omuza önümüze koyulan sefalet zammını yırtıp atarak ortak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyetçi Hekimler, ayrıca kısa adı SABİM olan ve kamuda sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele’ gücünü, tüm kamu görevlisi örgütlerini kapsayacak şekilde genişletmeye çağırdı.

Hükümetin resmen ilan ettiği 2024 başı enflasyon tahmini %58'in açık ara altındaki sefalet zammını kabul etmiyoruz.

Tüm Kamu çalışanı örgütlerini birlikte hareket etmeye, ortak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. +#SABİM@MemurSenKonf@Kamu_Senhttps://t.co/BgDaIay62F — Cumhuriyetçi Hekimler (@CumhurHekimleri) August 27, 2023

Kamu Çalışanları görevlerini sürdürmek ve aile sorumluluklarını yerine getirme için zorunlu ihtiyaçlarını sağlayacak asgari seviyede ücret talep ediyor.

Hükümetin 2024 başı resmi enflasyon tahmini %58'in açık ara altındaki sefalet ücreti dayatmasını kabul etmiyoruz. + — Cumhuriyetçi Hekimler (@CumhurHekimleri) August 27, 2023