Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları!

27 Ağustos 2026 Perşembe sabahına 7 bin 161,95 TL seviyesinden başlayan gram altın ve 4 bin 627 dolardan işlem gören ons altın, Fed'in faiz patikasına ilişkin gelişmeleri bekliyor. Küresel piyasalarda gözler, enflasyon baskısı altındaki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği kritik mesajlara kilitlendi.