Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları!

Piyasalardaki kısa süreli geri çekilmenin ardından altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimine geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 1

27 Ağustos 2026 Perşembe sabahına 7 bin 161,95 TL seviyesinden başlayan gram altın ve 4 bin 627 dolardan işlem gören ons altın, Fed'in faiz patikasına ilişkin gelişmeleri bekliyor. Küresel piyasalarda gözler, enflasyon baskısı altındaki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği kritik mesajlara kilitlendi.

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 2

27 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 3

Gram Altın: 7.161,95 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 4

Çeyrek Altın: 11.680,00 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 5

Yarım Altın: 23.354,00 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 6

Tam Altın: 46.458,70 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: 46.536,00 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 8

Gremse Altın: 116.503,04 TL

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 9

Ons Altın: 4.627,15 Dolar

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 10

PİYASALARIN KADERİ JACKSON HOLE'DA ÇİZİLECEK
Küresel piyasalarda enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi, para politikasındaki sıkı duruşun ne kadar süreceği yönündeki belirsizlikleri koruyor.

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 11

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da yapacağı ilk resmî açıklamalar, tahvil getirileri ve dolar endeksi üzerinden altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü doğrudan belirleyecek.

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Düşüş kısa sürdü, altın yeniden tırmanışa geçti: Gram ve çeyrekte 27 Ağustos 2026 canlı rakamları! - Resim: 12
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Altın gram altın