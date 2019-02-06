DÜYUNU UMUMİYE NEDİR?
DÜYUNU Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi), Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını ödemesi için 1881’de 2. Abdülhamit döneminde kurulan kurumdur.
Düyunu Umumiye’nin yönetiminde ikisi Türk, birer İngiliz, Fransız, Alman, Avusturyalı ve İtalyan toplam 7 kişi bulunuyordu.
Devletin en önemli gelir kaynakları dış borçlara karşılık bu idarenin yönetimine bırakılmıştı.
Bir süre sonra Osmanlı’nın gelirlerinin yaklaşık üçte biri idare tarafından tahsil edilmeye başlandı.
Öyleki 1912 yılında Maliye Bakanlığı’nda yaklaşık 5 bin 500 memur çalışırken, Düyunu Umumiye İdaresi’nde 9 bin memur bulunmaktaydı.
Lozan Antlaşması ile, Osmanlı İmparatorluğu’nu yarı sömürge seviyesine indiren bu kurumun vergi gelirlerini denetlemesi sona erdirildi.
ulusalkanal.com.tr
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