e-Bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro sorgula...

Aylık kazancın belirlendiği maaş bordrosunu öğrenmek için araştırma yapan memurlar e devlet üzerinden maaş bordrolarına ulaşabilecek.

Maaş bordrosunda, SGK sicil numarası ve vergi numarasının görülebildiği maaş bordrosunda ayrıca alınan net ve brüt maaş, ödenen sigorta primi ve maaştaki kesinti bilgileri yazmaktadır.

Özel sektörde çalışanlar ise çalıştıkları özel kurumdan talep üzerine maaş bordrosuna ulaşabilir.

e-Bordro'nuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

e-Bordro nasıl sorgulanır?

e-Devlet sitesi üzerinden e-Hizmetler sekmesinden Maliye Bakanlığı opsiyonundan e-Bordro hizmetine ulaşılabilmektedir. Yıl ve ay seçenekleri de sunan e-Bordro sadece devlet memurları tarafından görülür.

ulusal.com.tr