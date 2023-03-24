Başvuru yapanlara 4 bin TL'lik devlet desteği! İşte şartlar
e - Devlet üzerinden başvuru yapan kadınlar, 4 bin TL değerinde devlet desteğinden faydalanabilecek. Peki, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Devlet, başvuru yapan kadınlar için nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre nakit desteğine ihtiyaç duyan kadınlar bu destekten faydalanabilecek. Başvurunun detayları da belli oldu. Bu şartları karşılayan kişilerin başvuru sürecinin de olumlu değerlendirilmesi bekleniyor.
4 BİN TL'LİK YARDIM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Bu anlamda çalışmalarını hız kesmeden yürüten bakanlık tarafından kadınlar için bir destek ödemesi geldi. Bu yardım neticesinde ihtiyaç sahibi kadınların 4000 TL'lik nakdi yardımdan faydalanabilecek.
4 bin TL'lik destek ödemesinden faydalanmak isteyen kişilerlere başvuru için verilen süre, 31 Mart 2023 tarihinde son bulacak. Başvurular E-devlet üzerinden yapılacak.
BAŞVURU DETAYLARI
Dar gelirli kadınlar için verilecek olan bu destek ödemesine başvurmak istiyorsanız E-devlet kapısından giriş yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru yönteminin yanında SYDV aracılığı ile de başvuru yapılabilecek. Başvuru bu iki alanın herhangi birinde gerçekleştirildikten sonra onay mesajı alacaksınız. Alınan bu onay mesajının ardından ise PTT kimlik kartı ile destek ödemesinden faydalanabilirsiniz.
Kaynak: Kamugündemi.com