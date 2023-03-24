Başvuru yapanlara 4 bin TL'lik devlet desteği! İşte şartlar

4 BİN TL'LİK YARDIM



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Bu anlamda çalışmalarını hız kesmeden yürüten bakanlık tarafından kadınlar için bir destek ödemesi geldi. Bu yardım neticesinde ihtiyaç sahibi kadınların 4000 TL'lik nakdi yardımdan faydalanabilecek.