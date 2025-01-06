E-devlet ve E-nabız ücretli mi olacak?

E-Devlet kullanıcılarının merakla takip ettiği bir iddia gündeme geldi: "E-Devlet işlemleri ücretli mi olacak?" Hâlihazırda 66 milyon kullanıcıya hizmet veren E-Devlet, resmi işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sağlıyor. Peki E-devlet ücretli mi olacak?

Mert Sagit Mert Sagit
E-devlet ve E-nabız ücretli mi olacak?
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Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, TV100’de Ebru Baki’nin sunduğu "Paramanşet" programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şeref Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Yeni alanlarda elimizin değdiği her yerden vergi alacağız” sözlerini hatırlatarak, E-Devlet hizmetlerinin bir kısmının ücretli hale getirileceğine dair bilgiler paylaştı.

Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"E-Devlet’te artık bazı işlemler bedava olmayacak. Vergi kimlik doğrulama ve sorgulama ücreti 35 kuruş, TC kimlik doğrulama işlemi 35 kuruş, vergi levhası sorgulama ücreti ise 1 lira olarak belirleniyor. Yeni bir tarife hazırlanıyor ve hizmetlerin yarısından ücret alınması planlanıyor. Vergi müfettişlerinden bu liste geldi."

Bu açıklamaların ardından Ebru Baki’nin “E-Nabız da ücretli olacak mı?” sorusuna ise Şeref Oğuz “Evet” yanıtını verdi.

E-Devlet’in Genişleyen Hizmet Ağı

2024 yılı itibarıyla E-Devlet platformunda 568 yeni hizmet devreye alınırken, 54 yeni kurumun entegrasyonu sağlandı. Toplam kullanıcı sayısı 66 milyonu aşan sistemde, 2024 yılında 4 milyar 233 milyon 872 bin işlem gerçekleştirildi.

Resmi Bir Açıklama Henüz Yok

E-Devlet işlemlerinin ücretli olup olmayacağı konusundaki tartışmalar sürerken, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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