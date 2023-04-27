Başvuranlara 2050 lira yatırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri Nisan ayında da devam ediyor. Başvurusu onaylananların hesaplarına 2.059 TL ile 3.708 TL arasında ödeme yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre; destek ödemeleri çocukların farklı yaş grupları ve durumlarına göre değişen tutarlarda verilecek.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.
SED başvurusu yapmak için bazı koşulların karşılanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında, bakım tedbiri kararı ile ailelere dönüş, ekonomik nedenlerle muhtaç hale gelen çocuklar, bakım tedbiri kararı olan çocuklar için para desteği, muhtaç durumdaki çocuklara bakım tedbiri, felaket, afet, kaza ya da hastalık sonucu geçinemeyenlere veya hayati tehlike durumuna neden olan bir ameliyatı olan kişilere veya vefat edenlerin çocuklarına yardım ödemesi yapılması bulunmaktadır.
E-DEVLET SED BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Nisan ayı içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, toplamda 645.269.922 TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin yapıldığı belirtti.
Yanık, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması olduğunu vurgulayarak, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için ailelerin desteklenmesinin önemini vurgulamıştır.
SED BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
SED Hizmeti kapsamında müracaatçılardan istenecek belgeler nelerdir?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
• Dilekçe
• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
• İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
Kaynak: aile.gov.tr