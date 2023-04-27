Başvuranlara 2050 lira yatırılacak

SED başvurusu yapmak için bazı koşulların karşılanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında, bakım tedbiri kararı ile ailelere dönüş, ekonomik nedenlerle muhtaç hale gelen çocuklar, bakım tedbiri kararı olan çocuklar için para desteği, muhtaç durumdaki çocuklara bakım tedbiri, felaket, afet, kaza ya da hastalık sonucu geçinemeyenlere veya hayati tehlike durumuna neden olan bir ameliyatı olan kişilere veya vefat edenlerin çocuklarına yardım ödemesi yapılması bulunmaktadır.